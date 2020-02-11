В Бразилии из-за наводнения погибли люди

В штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии в результате наводнений погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пожарных штата.

Уточняется, что 10 февраля в Сан-Паулу был установлен рекорд по количеству осадков за несколько десятилетий. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов.

По слова пожарных, более 100 человек остались без крыши над головой, еще более 500 были эвакуированы. Всего они получили более тысячи просьб о помощи из-за наводнений и около 400 обращений из-за обвалов и падений деревьев.

В настоящее время ведутся спасательные операции в одной из наиболее пострадавших зон — городе Озаску.