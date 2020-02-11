Песков ответил на идею сделать выходным день голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею сделать выходным день голосования по Конституции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля сообщил, что это решение еще не принято. Он уточнил, что президент России Владимир Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по подготовке проекта предложений о внесении поправок в конституцию.

«Окончательного решения пока не принималось. Никаких дат нет, они не объявлялись. В четверг будет встреча Путина с членами рабочей группы. Поэтому можно предположить, что на этой встрече пойдет речь об основных параметрах. Пока мы не может об этом говорить», — заявил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что планируется провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля и объявить этот день дополнительным выходным.

С идеей назначить день голосования на будний день в конце января выступил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Это позволит повысить явку, потому что в субботу и воскресенье у людей есть свои планы, которые они не хотят менять ради голосования. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала ее «неплохой».