Убивший полицейского на «Курской» получил 18 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима для уроженца Киргизии Нурлана Муратова за убийство полицейского на станции метро «Курская» в 2018 году, передает РИА «Новости».

До этого присяжные вынесли ему обвинительный вердикт.

«На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строго режима», — огласил решение судья.

По данным следствия, 23 сентября 2018 года 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова. Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет и убил того выстрелом в голову.

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