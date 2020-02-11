Американцам предложили назвать тараканов в честь экс-возлюбленных и убить

В американском зоопарке Сан-Антонио в преддверии Дня святого Валентина появилась новая услуга. Всем желающим предлагается за символическую цену назвать таракана или крысу именем бывшего возлюбленного и скормить животным или рептилиям, сообщает CNN.

Все желающие за $5 могут выбрать любого таракана и назвать именем бывших. После этого таракан пойдет на корм сурикатам. Также за $20 посетителям предлагают выбрать имя крысе и скормить ее рептилии.

«Вы даже получите сертификат для публикации в социальных сетях. А, если вы чувствуете себя достаточно смелым, опубликуйте это и отметьте этого несчастного человека», — добавили в зоопарке.

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