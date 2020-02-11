Уволилась директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником

Директор астраханской школы решила уволиться после того, как учительницу из учреждения заподозрили в связи со школьником. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель городской мэрии.

Ранее СМИ со ссылкой на мать одного из учеников писали, что в школе №32 Астрахани одна из учительниц вступила в интимную связь с учеником 9-го класса. Этот момент даже попал на видео и его несколько дней обсуждали в учебном учреждении.

Как рассказали в мэрии, после этого этим инцидентом заинтересовались в СК. Спустя некоторое время, директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию. При этом учительница заявила, что она решила уйти из-за проблем со здоровьем.

«Директор уволилась... в прошлую пятницу», — заключили в мэрии.

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