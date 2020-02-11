В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

По словам Верзилова, Толоконникова и группа лиц были задержаны в художественной студии. Позже он добавил, что поводом для задержания стала утечка угарного газа.

При этом в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не прокомментировали произошедшее.

В минувшее воскресенье, 9 февраля, Толоконникова сообщила о срыве съемок клипа на киностудии «Ленфильм».

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