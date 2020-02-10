Трамп предрек конец эпидемии коронавируса

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Президент США Дональд Трамп предположил, что эпидемия коронавируса нового типа закончится в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобную инфекцию убивает жара.

«По коронавирусу: люди думают, что он «уйдет в апреле» из-за «жары», — сказал Трамп.

Он отметил, что США находятся в «хорошем положении» для борьбы с этим заболеванием.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 910 человек.

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