Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы «Вести Камчатский край», которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам. Об этом пишет URA.RU.

Он сказал, что только услышав этот текст, подумал, что это не может быть правдой и предположил, что это может быть неудачная шутка, пранк или вброс.

По его словам, данная ситуация вызвала у него много вопросов.

«Что это? Для чего это было? Откуда появилось?», — произнес он.

Соловьев уверен, что руководство ВГТРК обязательно проведет проверку, разберется в ситуации и сделает соответствующие выводы.

В телевизионном сюжете речь шла о том, что льготники с 1 февраля смогут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом 900 рублей выделяется на лекарства, 137 рублей — на покупку путевки, а оставшиеся (это менее 500 рублей) – на международный проезд к месту отдыха.

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