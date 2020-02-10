Задержаны двое сообщников устроившего пранк с коронавирусом в московском метро

Полицейские задержали двух предполагаемых сообщников пранкера Кароматулло Джаборова (Kara.prank), причастных к акции в московском метро, во время которой был сымитирован приступ из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, задержанные являются безработными жителями столицы.

«Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уведомила Волк.

Как стало известно, во время обысков у задержанных изъяли компьютер, а также сотовые телефоны.

До этого в Москве арестовали Джаборова, устроившего пранк про коронавирус на станции «Улица 1905 года» столичного метро.

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