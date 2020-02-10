Украинская авиакомпания увеличила предельно допустимый вес котов
Украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) увеличила разрешенный к перевозке в салоне вес животных на 2 килограмма, сообщает «Интерфакс».
В компании отметил, что многие сотрудники МАУ имеют домашнего любимца и даже не одного, поэтому понимают проблемы перевозки, когда даже 500 грамм могут стать «критичными».
Так, компания увеличила норму перевозки животных в салоне до 10 кг, чтобы пассажирам «не приходилось сажать «пушистиков» на диету» или идти на хитрости, чтобы облегчить вес контейнера.
Разговоры о возможных изменениях правил перевозки домашних животных начались после того, как в ноябре 2019 года пассажир Михаил Галин был вынужден пойти на хитрость, чтобы пронести своего десятикилограммового кота Виктора на борт. После этого Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Министерство транспорта с просьбой установить единые правила перевозки домашних животных в самолетах. Однако Минтранс не одобрил предложение.
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