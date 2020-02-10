В Омске мать и сын скончались в один день

В Омске 8 февраля в один день умерли мать и взрослый сын, проживающие вместе, передает Om1.ru.

Ночью 8 февраля сорокалетний мужчина начал жаловаться на боли в сердце. Утром 9 февраля мать сообщила в полицию о смерти сына. По заявлению Минздрава Омской области, вечером этого же дня скорая помощь приехала по вызову пенсионерки. Врачи обнаружили женщину без сознания и провели реанимационные действия. Позже бригада констатировала смерть.

Соседи утверждают, что скорую помощь вызывали два раза: для сына и для матери. Тем не менее, Омский Минздрав подтверждает только один вызов, поступивший в 20.01 в воскресенье.

Мать и сын жили вместе. Других родственников у семьи не было.