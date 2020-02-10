В России вступили в силу правила о предоставлении новых справок о судимости

В понедельник, 10 февраля, в России вступили в силу правила по предоставлении россиянами справок нового формата о наличии или отсутствии судимости и фактах уголовного преследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ.

Отмечается, что теперь соответствующие справки будут предоставляться на бланках нового типа. Их сложнее будет подделывать за счет специальной защиты.

Также расширится список ведомств, куда необходимо будет предоставлять данные справки, в том числе при устройстве на работы в гос и честные учреждения.

Как отметили в МВД, в прошлом году свыше 6 млн человек обратились в органы для получения справок о наличии (отсутствии) судимости.

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