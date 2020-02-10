Американская девочка с «маской Бэтмена» вернулась на Кубань для лечения
Американская девочка Луна Феннер с так называемой «маской Бэтмена» вернулась вместе со своей матерью в Краснодар для продолжения лечения в местной клинике, где ей ранее удалили часть родимого пятна. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что Луна и ее мать Каролина возвращались на Рождество в США. Сейчас они вернулись в Россию и намерены продолжить операции по удалению невуса на лице девочки.
В краснодарской клинике отметили, что на 11 февраля назначен новый прием с семейством Феннер, тогда врачи скажут о сроках следующего хирургического вмешательства.
В предыдущий раз операция прошла успешно, с тех пор медики ждали, чтобы рана зажила.
Известно также, что клина ожидает и других пациентов из зарубежья: еще одного из США, а также из Германии, Австрии, Белоруссии и с Украины.
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