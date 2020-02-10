Посол РФ: Москва призывает Эстонию выполнять обязательства по свободе СМИ

Посол России в Эстонии Александр Петров заявил, что Москва призывает Таллин к соблюдению своих международных обязательств по свободе Средств массовой информации с ситуации с российским агентством Sputnik. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что российская сторона настаивает на проявлении уважения со стороны прибалтийского государства права российского СМИ на свободное распространение информации.

Дипломат также отметил, что Москва желает получить более достойный ответ от профильных международных структур на то, почему происходящее похоже на политическую цензуру.

По его мнению, имиджу Эстонии, которая позиционирует себя как образец обеспечения свободы слова, нанесен ущерб.

Петров также раскритиковал эстонские власти за недостойное обращение с журналистами российского Sputnik.

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