СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

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Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Ситуация у детского сада в Нарьян-Маре, 31 октября 2019 года
Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА «Новости».

Дело об убийстве ребенка направлено в суд.

Ранее Поздеева признали невменяемым.

Убийство ребенка произошло 31 октября в детском саде в Нарьян-Маре. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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