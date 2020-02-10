СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
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Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА «Новости».
Дело об убийстве ребенка направлено в суд.
Ранее Поздеева признали невменяемым.
Убийство ребенка произошло 31 октября в детском саде в Нарьян-Маре. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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