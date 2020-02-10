Появилось видео столкновения катеров с россиянами у Пхукета
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В сети появилось видео момента столкновения двух катеров у острова Пхукет, в результате которого пострадали и погибли россияне.
На кадрах видно, что два катера сталкиваются носами на большой скорости.
Ранее стало известно, что при ЧП погибли двое детей из России — 12-летний мальчик и 6-летняя девочка, еще 22 человека — пострадали.
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