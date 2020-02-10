Россияне смогут определять свою национальность при переписи населения

Россияне вновь смогут сами назвать свою национальность при переписи населения РФ, которая состоится в октябре текущего года. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Государственной думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Как отметил парламентарий, в 26-й статье Конституции сказано, что запрещено принуждать граждан определять свою национальность.

По его словам, как гражданин себя назовет, то и должно быть записано в анкетах.

Также Гильмутдинов добавил, что в опросе будут участвовать иностранцы, на постоянной или временной основе проживающие на российской территории.

Перепись населения запланирована на 1 — 31 октября 2020 года.

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