Ливни потушили горевший 74 дня лес в Австралии
Сильные ливни в Австралии смогли потушить пожар в лесу Карроуэн, который горел 74 дня и уничтожил более 500 тыс. га., пишет The Sydney Morning Herald.
Также сильны дожди подтопили районы на востоке Сиднея, оставив без света почти 137 тыс. человек. В связи с этим даже была объявлена эвакуация жителей.
По данным газеты, больше всего воды было зафиксировано в городе Вуллонгонг, где только утром выпало 266 мм. осадков.
Природные аномалии продолжают атаковать Австралию. Все началось с пожаров, потом на страну обрушились сильные ливни и начался паводок. Также на юго-востоке станы прошли песчаная буря и сильный град.
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