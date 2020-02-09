Ливни потушили горевший 74 дня лес в Австралии

Сильные ливни в Австралии смогли потушить пожар в лесу Карроуэн, который горел 74 дня и уничтожил более 500 тыс. га., пишет The Sydney Morning Herald.

Также сильны дожди подтопили районы на востоке Сиднея, оставив без света почти 137 тыс. человек. В связи с этим даже была объявлена эвакуация жителей.

По данным газеты, больше всего воды было зафиксировано в городе Вуллонгонг, где только утром выпало 266 мм. осадков.

Природные аномалии продолжают атаковать Австралию. Все началось с пожаров, потом на страну обрушились сильные ливни и начался паводок. Также на юго-востоке станы прошли песчаная буря и сильный град.

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