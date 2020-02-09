Посол Китая в США отреагировал на слухи об искусственном создании коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай отреагировал на слухи о том, что новый тип коронавируса является биологическим оружием. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, существуют разные спекуляции и одна из них, то, что вирус был создан в военной лаборатории Китая или США.

«Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», — заявил дипломат.

Он добавил, что ученые не могут пока определить, откуда возник вирус. По предварительным данным, коронавирус был передан от животных.

Цуй Тянькай признал, что первая реакция на возникновение заболевания была недостаточно быстрой.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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