В авиакомпании назвали новую причину жесткой посадки самолета в Коми

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Некоторые системы аэропорта не сработали во время посадки пассажирского самолета Boeing 737-500 в Усинске, заявили ТАСС в авиакомпании Utair.

В частности, компания утверждает, что при посадке лайнера не функционировала система точного наведения на полосу ILS. Также не горели огни подхода к ВПП.

«Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы», — добавили в авиакомпании.

Ранее в авиакомпании назвали смену ветра причиной жесткой посадки самолета в Коми.

Самолет с 94 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения в воскресенье, 9 февраля.

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