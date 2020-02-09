В авиакомпании назвали новую причину жесткой посадки самолета в Коми
Некоторые системы аэропорта не сработали во время посадки пассажирского самолета Boeing 737-500 в Усинске, заявили ТАСС в авиакомпании Utair.
В частности, компания утверждает, что при посадке лайнера не функционировала система точного наведения на полосу ILS. Также не горели огни подхода к ВПП.
«Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы», — добавили в авиакомпании.
Ранее в авиакомпании назвали смену ветра причиной жесткой посадки самолета в Коми.
Самолет с 94 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения в воскресенье, 9 февраля.
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