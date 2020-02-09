СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в Усинске

Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки самолета в Усинске в Коми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Согласно предварительным данным, авиалайнер ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси при посадке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее сообщалось, что самолет с 94 пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения.

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