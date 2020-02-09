Заговорившей по-русски женщине выбили зубы и сломали нос на Украине
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Неизвестные избили женщину и выбили ей зубы после того, как она заговорила на русском языке на улице в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 9 февраля. Прохожие заметили окровавленную женину на лавочке. Пострадавшая рассказала, что несколько мужчин избили ее после того, как она заговорила по-русски.
Известно, что женщину госпитализировали. Медики установили, что у нее сломан нос и выбиты зубы. Также выяснилось, что в момент нападения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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