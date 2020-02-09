Политолог арестован за мошенничество на 16 млн рублей в Петербурге

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте политолога Александра Ольшевского и его сообщницы по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По версии следствия, Ольшевский и его сообщница Татьяна Глазунова обещали бывшему ректору Санкт-Петербургского государственного аграрный университета Виктору Ефимову сохранение статуса свидетеля по делу о хищениях. За помощь они получили от экс-ректора 16 млн рублей.

В 2019 году Ефимов был приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за хищения. Он написал заявление об обмане со стороны Ольшевского.

В настоящее время политолог и его сообщница заключены под стражу до 13 марта 2020 года. Ольшевский отрицает вину и заявляет о готовности сотрудничать со следствием.

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