Самолет с 94 пассажирами совершил жесткую посадку в Усинске

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Самолет с 94 пассажирами и членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, у воздушного судна возникли проблемы с шасси, из-за чего самолет проехал корпусом по взлетно-посадочной полосе.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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