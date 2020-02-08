Бельгийский политик захотел испечь блины из полученного по почте порошка
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Лидеру оппозиционной националистической партии «Новый фламандский альянс» Бельгии Барту де Вейверу прислали по почте порошок неизвестного происхождения. Политик поблагодарил «Санту-Калуса» в Instagram и пообещал испечь блины.
Де Вейвер опубликовал снимок, на котором он улыбается и держит в руке кружку с коричнево-белым порошком внутри.
«Спасибо нашему секретному Санте за пакет муки», — написал политик.
Он в шутку отметил, что для блинов уже поздно, но он их все равно испечет.
«Блины все равно будут вкусными!» — заключил Де Вейвер.
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