Бельгийский политик захотел испечь блины из полученного по почте порошка

Лидеру оппозиционной националистической партии «Новый фламандский альянс» Бельгии Барту де Вейверу прислали по почте порошок неизвестного происхождения. Политик поблагодарил «Санту-Калуса» в Instagram и пообещал испечь блины.

Де Вейвер опубликовал снимок, на котором он улыбается и держит в руке кружку с коричнево-белым порошком внутри.

«Спасибо нашему секретному Санте за пакет муки», — написал политик.

Он в шутку отметил, что для блинов уже поздно, но он их все равно испечет.

«Блины все равно будут вкусными!» — заключил Де Вейвер.

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