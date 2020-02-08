Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram.

Ранее в мессенджерах и соцсетях начало распространяться видео о катастрофе на территории НИИАР, которое сопровождалось комментарием о взрыве атомного реактора и, как следствие, превышении в Ульяновске радиационного фона.

По словам Морозова, данное видео является фейком, никакой опасности нет, а кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году.

Губернатор напомнил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Он отметил, что ситуация в НИИАР штатная, и все показатели дозиметров в любой точке региона находятся в норме.