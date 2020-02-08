Скорость распространения коронавируса замедлилась

Всемирная организация здравоохранения заметила положительную динамику в ситуации с коронавирусом впервые после вспышки заболевания в Китае. О результатах мониторинга говорится в отчетах организации.

Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля — показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января — 46%).

Несмотря на положительные изменения ВОЗ просит туристов немедленно обращаться к медикам, если они обнаружат симптомы коронавируса.

По последним данным, число зараженных вирусом в мире достигло 35 тыс. человек. При этом смогли вылечиться почти 2,4 тыс. человек, а скончались — 725.

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