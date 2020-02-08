Подозреваемый в убийствах людей «медбрат-анестезист» сделал заявление

Медбрат из Перми по имени Сергей, которого подозревают в причастности к серии постов в сети об убийствах пациентов, сделал заявление. Его комментарий приводит РЕН ТВ.

Ранее на одном анонимном форуме в сети стали появляться посты медработника, который заявлял, что он отключает пациентов от ИВЛ и любит «наблюдать за их агонией». В тексте публикации говорилось, что медик убил уже больше 10 человек. Также к публикации была прикреплена фотография бейджа с надписью: «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист».

Другие пользователи предположили, что автором постов мог быть медбрат из Перми Сергей. Однако специалист утверждает, что он не причастен к публикациям с описанием жестоких убийств людей.

В настоящее время СК, МВД, прокуратура и другие ведомства региона инициировали проверки.

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