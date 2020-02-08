СМИ выяснили имя предполагаемого заказчика поджога Никулинского суда

Поджог Никулинского суда в Москве, по предварительным данным, заказал ранее судимый и находящийся в розыске предприниматель из Санкт-Петербурга Олег Григорьев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, в 2017 году мужчина, а также его сообщники, был задержан за торговлю поддельным ботоксом. В течение года его группировка заработала в интернете на фальшивой продукции 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что злоумышленники бросили бутылку с «коктейлем Молотова» в здание Никулинского районного суда. В результате возник пожар на площади 7 квадратных метров. Из-за возгорания была уничтожена часть хранившихся там документов.

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