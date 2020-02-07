СК возбудил дело после падения вертолета и гибели депутата Госдумы в Татарстане

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Следователи завели уголовное дело после крушения вертолета Bell 407 в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, а еще два человека были ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Как уточняется, дело возбудили по статье 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что в данный момент следователи осуществляют осмотр места, где упал вертолет.

До этого стало известно, что вертолет Bell 407 потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане. На его борту находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, а еще двое были ранены. Среди погибших есть депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

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