В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице было спланированной провокацией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он назвал данный инцидент неприятным.
Нухажиев выразил уверенность, что произошедшее нападение — провокация, целью которой является нанесение вреда «имиджу Чеченской Республики».
Кроме того, он считает, что она была направлена «против властей республики».
Нухажиев также предположил, что «режиссёры-постановщики», которые организовывают такие «спектакли», «очень хорошо» все спланировали.
По его словам, правоохранительные органы «накажут виновных».
В свою очередь в УМВД по Грозному уведомили, что по факту случившегося проводят проверку.
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