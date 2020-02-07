Минздрав Кировской области проверяет данные об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области приступило к проверке распространившейся в СМИ информации о том, что сотрудник областного госпиталя ветеранов убил более 10 пациентов. Об этом сообщает RT.

Ранее в сети появилась информация, что якобы «медбрат-анестезист» отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После этого пользователи соцсетей заявили, что якобы смогли определить «убийцу» по бейджу и назвали имя Сергея Вольфа.

В Минздраве рассказали RT, что человек с таким именем действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

Сам Вольф отметил, что не сидел на форумах, где обсуждался инцидент со «смертью ветеранов». В министерстве также отметили, что размещенные на фото бейдж и медодежда не принадлежат сотрудникам медучреждения.

В настоящее власти проводят проверку инцидента.

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