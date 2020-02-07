На съевшего собаку из приюта мужчину завели дело в Челябинской области

В Челябинской области на местного жителя, съевшего собаку, завели дело, сообщает РИА «Новости».

По данным прокуратуры региона, мужчина пришел к территории ветеринарного приюта, подманил собаку породы метис «овчарка» и привел домой. Во дворе дома он убил собаку, задушив веревкой, затем разделал и съел.

Дело возбуждено по ст. «жестокое обращение с животными».

По данный стать предусмотрено наказание виде штрафа от 100 тысяч до 300 тыс. руб., исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее не Сахалине семейная пара взяла собаку из при юта, после чего муж и жена убили ее и употребили в пищу.