У берегов Эстонии затонул российский траулер

У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.

По данным агентства, находившиеся на борту семеро россиян были спасены. Однако двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки.

Поясняется, что из строя вышло рулевое управление траулера, и две секции наполнились водой. В результате на борту пропало электричество, и судно легло в дрейф.

Также уточняется, что спасательную операцию организовал Центр морской охраны Эстонии совместно с Финляндией. Первым на помощь траулеру прибыл танкер под либерийским флагом, который обнаружил спасательный плот с членами экипажа и поднял их на борт.