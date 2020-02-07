NYT: Boeing отказалась помочь в расследовании крушения 737 в Нидерландах

Компания Boeing отказалась помочь властям Нидерландов в новом расследовании крушения лайнера Boeing 737 под Амстердамом в 2009 году, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Нидерланды инициировали новое расследование после публикации материала NYT о сокрытии Boeing своей частичной ответственности за авиакатастрофу.

Отмечается, что в связи с началом расследования власти Нидерландов направили запросы главе компании Дэвиду Кэлхуну и в Национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ). В обоих случаях нидерландские законодатели получили отказ, сообщает NYT.

Уточняется, что Boeing и НУБТ призвали Нидерланды доверять результатам предыдущего расследования.

Катастрофа произошла в 2009 году. Boeing 737 упал под Амстердамом, в результате чего погибли девять человек, 120 пассажиров рейса получили ранения. В то время следователи установили неисправность датчика высоты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Boeing скрывал истинные причины катастрофы 2009 года, пишет NYT