«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Российское правительство готовит закон о внесении изменений в закон «О гражданстве РФ», заявили источники. В соответствии с новыми правилами, иностранцам не придется отказываться от гражданства другого государства, чтобы стать гражданами России.

В настоящее время проект находится на финальной стадии, его внесение в Государственную думу запланировано на февраль, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Кроме того, возможна отмена требования о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет, отметил Калашников. Он добавил, что отменить могут и необходимость подтверждения законного источника средств к существованию.

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