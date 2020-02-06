Адвокат арестованного за госизмену россиянина рассказал о его деятельности

Адвокат обвиняемого в госизмене 69-летнего жителя Владивостока Виктора Королева Артур Катанский поделился информацией о деятельности своего подзащитного в течение 15 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам юриста, Королев занимался выполнением государственных заданий по изобличению представителей других разведок в России и других странах.

«Могу сказать только, что свою вину он не признает», — добавил Катанский.

До этого стало известно, что Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина по подозрению в государственной измене. На материалы этого дела нанесен гриф секретности.

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