На Валааме задержали сантехника с наркотиками в бонго
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Полиция задержала сантехника, приехавшего на работу на остров Валаам, сообщает РИА «Новости».
По данным МВД по СЗФО, у 38-летнего мужчины были при себе наркотики в кубинском барабане бонго.
Мужчину обнаружили среди пассажиров, прибывших на остров Валаам. Найденное вещество классифицировано как галлюциноген.
Уроженец Архангельской области был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
В МВД отметили, что «любитель музыки» ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотиков.