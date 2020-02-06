На Валааме задержали сантехника с наркотиками в бонго

Полиция задержала сантехника, приехавшего на работу на остров Валаам, сообщает РИА «Новости».

По данным МВД по СЗФО, у 38-летнего мужчины были при себе наркотики в кубинском барабане бонго.

Мужчину обнаружили среди пассажиров, прибывших на остров Валаам. Найденное вещество классифицировано как галлюциноген.

Уроженец Архангельской области был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

В МВД отметили, что «любитель музыки» ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотиков.