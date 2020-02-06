В Минюсте пообещали улучшать новый КоАП с учетом мнения россиян

Замглавы Минюста России Денис Новак пообещал, что проект нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) будет улучшен, цитирует ТАСС.

Он отметил, что документ пока предварительный и его можно будет доработать с учетом замечаний россиян.

«[Текст] еще истиной в последней инстанции, конечно же, не является», — констатировал он.

Новак добавил, что министерство открыто для всех замечаний и предложений.

Ранее Минюст предложил увеличить размер штрафа с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч. В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.

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