«Коктейль Молотова» бросили в здание Никулинского суда в Москве

Неизвестный поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил в окно московского Никулинского суда. Об этом РИА «Новости» рассказали в столичном МВД.

«Коктейль Молотова» попал в здание через окно на первом этаже. После приземления бутылки начался пожар на площади двух кв. м. Известно, что огонь окутал документы и потолок комнаты.

По данным ведомства, в результате случившегося нет пострадавших. Само возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

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