В Магнитогорске женщине пришлось нести до самолета 12-летнего сына-инвалида на руках

Жительнице Магнитогорска Челябинской области пришлось нести до самолета 12-летнего сына-инвалида, так как в аэропорту женщине не предоставили специальные средства передвижения, передает РИА «Новости».

Уточняется, что женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания аэропорта о необходимости специальных средств для передвижения, в частности, кресла-коляски, а также услуги по посадке на воздушное судно и высадки из него. Однако соответствующие средства ей не были предоставлены.

Также отмечается, что прокуратурой возбуждены административные дела.