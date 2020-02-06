Роскачество обнаружило в презервативах вредные вещества

Роскачество проверило продающиеся в рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка и изопропилового спирта, что не соответствует требованиям безопасности продукции, передает ТАСС.

Уточняется, что исследованию подлежали 17 образцов изделий самых популярных марок, произведенных в России, Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США и Малайзии.

Испытания проводились по 60 показателям, включая 49 показателей по безопасности.

Так, превышение допустимого уровня цинка обнаружено в трех образцах, изопропилового спирта — в двух изделиях.

В Роскачестве добавили, что полные результаты исследования будут опубликованы в течение месяца.