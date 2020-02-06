В подмосковной Барвихе задержана женщина с более 2 кг героина в сумке

Сотрудники полиции в поселке Барвиха Московской области задержали женщину с более чем двумя килограммами героина в сумке, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.

По данным правоохранителей, в телефоне 48-летней злоумышленницы также был обнаружен адрес закладки наркотика.

В ходе осмотра места происшествия возле одного из домов в кустах оперативники обнаружили тайник, где хранился сверток с аналогичным содержимым.

Отмечается, что женщине грозит до 20 лет лишения свободы.