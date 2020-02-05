Минтранс Турции рассказал подробности ЧП с загоревшимся в аэропорту самолетом
В министерстве транспорта Турции рассказали подробности об инциденте, в ходе которого загорелся пассажирский самолет. Об этом сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что в результате ЧП нет погибших.
Так в момент совершения самолетом жесткой посадки на борту находились 117 пассажиров и шесть членов экипажа.
Кроме того, по данным телеканала, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате конструкция самолета разрушилась на три части.
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