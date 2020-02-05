Мужчина зарезал малолетнего сына в Подмосковье и хотел убить жену
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В подмосковном Домодедово мужчина зарезал несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что инцидент произошел на улице 8-го Марта.
Уточняется, что местный житель находился дома с сыном. Он взял нож и нанес ребенку несколько ножевых ранений в область сердца, от полученных травм школьник скончался.
Позднее домой пришла супруга злоумышленника. Он попытался наброситься на нее, однако женщина смогла запереть мужа в ванной комнате и вызвать полицию.
Во время задержания мужчина находился в невменяемом состоянии. Как сообщили СМИ, у него была диагностирована опухоль мозга.
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