Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, с 14 февраля будут прерваны все чартерные рейсы между Россией и Китаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это те чартерные рейсы, которые эвакуируют россиян из КНР в РФ.

В среду, 5 февраля, из китайской провинции Хубэй, где возник новый тип коронавируса, в Тюменскую область перевезли прибывающих там россиян.

Ранее Голикова сообщала, что заразившихся вирусной пневмонией среди прибывших нет, однако каждому придется пройти двухнедельный карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 598 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.

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