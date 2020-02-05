Православные активисты не отзовут жалобу после удаления клипа Особова и Slimus со священником

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Председатель общественного движения «Зов Народа» Сергей Зайцев остался доволен удалением клипа рэперов Особова и Slimus, однако призвал оштрафовать исполнителей за оскорбление чувств верующих. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Ранее православные активисты обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь музыкантов к ответственности за клип «С легким паром». В ролике человек, облаченный в костюм священника, отдыхает в обществе девушек в бане и употребляет наркотики. Позднее исполнители добровольно удалили свой клип.

«Удаление данного материала — основное наше требование, и в целом мы удовлетворены быстрым реагированием на наше обращение. Но также нужно, чтобы были возложены как минимум штрафные санкции, люди сделали выводы и более подобного рода видеоклипы не выпускали», — подчеркнул Зайцев.

По его мнению, такие музыкальные клипы подрывают доверие россиян к церкви. Он напомнил, что в ролике присутствовали сцены с употреблением наркотиков. Это может способствовать популяризации запрещенных веществ среди молодежи, считает общественник.

«К сожалению, в последнее время уровень доверия к церкви у многих людей и так падает, а подобный посыл клипа только ситуацию усугубляет. Также материал содержал употребление наркотиков, алкоголя, что впоследствии создает популяризацию подобного поведения», — заключил он.

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