«Фобос»: к Москве приближается арктический холод

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей Москвы может ожидать арктический холод. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По его словам, в среду, 5 февраля, температура воздуха в столице достигнет -5°С, местами пройдет небольшой снег.

«Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения, и с каждым днем минус будут крепнуть», — пояснил Тишковец.

В четверг, 6 февраля, столбик термометра опуститься ночью до -7… -12 °С, днем -3… -8 °С. В последующие дни москвичей ждут похолодания. Так, в ночь с субботы на воскресенье, с 8 на 9 февраля, температура в Москве опустится до -15 °С, в Подмосковье — до -20 °С.

Синоптик отметил, что похолодание произойдет на всей Европейской части России и юге страны.

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