ПЦУ исключила патриарха Филарета из членов Синода

Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Как отмечается, патриарх был лишен полномочий в Синоде из-за потери канонических прав и обязанностей, имеющих отношение к управлению епархией. А также он не подал письмо на имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В ходе заседании Священного Синода было установлено, что с 24 июня 2019 почетный патриарх Филарет является «архиереем Православной церкви Украины на покое».

Кроме того, он отказался присутствовать на шести заседаниях Синода, в том числе из-за чего было принято решение об исключении его из священного Синода.

Сказано также, что патриарху Филарету, как архиерею на покое, согласно канонам запрещается совершать любые хиротонии.

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