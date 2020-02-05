ПЦУ исключила патриарха Филарета из членов Синода
Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Как отмечается, патриарх был лишен полномочий в Синоде из-за потери канонических прав и обязанностей, имеющих отношение к управлению епархией. А также он не подал письмо на имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
В ходе заседании Священного Синода было установлено, что с 24 июня 2019 почетный патриарх Филарет является «архиереем Православной церкви Украины на покое».
Кроме того, он отказался присутствовать на шести заседаниях Синода, в том числе из-за чего было принято решение об исключении его из священного Синода.
Сказано также, что патриарху Филарету, как архиерею на покое, согласно канонам запрещается совершать любые хиротонии.
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