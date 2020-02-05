Двое россиян оказались на круизном судне в Японии, где обнаружили коронавирус

Двое россиян оказались на круизном судне Diamond Princess в Японии, где у пассажиров обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Токиою.

Как отмечается, лайнер стоит на рейде в Йокогаме. В настоящее время российское посольство предпринимает меры по оказанию помощи двоим гражданам РФ.

Всего на судне находятся представители более 50 стран.

Известно, что Diamond Princess покинуло Йокогаму 20 января, 3 февраля прибыло обратно. В общей сложности на его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Ранее у гражданина Китая был обнаружен коронавирус, он сошел 25 января в Гонконге.

В настоящее время по решению японских властей судно стоит на якоре рядом с Йокогамой. Медики подтвердили 10 случаев заражения пневмонией. Пациенты были направлены в больницу префектуры Канагава, их состояние оценивается как нормальное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 538 человек, 493 человек погибли, а также 906 вылечились.

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